Mamma Bruschetta sofre acidente doméstico; bombeiros são acionados

- Foto: Reprodução

A apresentadora Mamma Bruschetta, 74, sofreu um acidente doméstico nesta terça-feira, 23, e o corpo de bombeiros foi acionado. Em suas redes sociais, Mamma tranquilizou seus seguidores, afirmando que está bem.

“Hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura [risos]. Graças a Deus temos os bombeiros e me resgataram do chão. Muito obrigada, queridos”, escreveu ela. A equipe de Mamma confirmou que ela sofreu apenas um susto e não teve complicações.

Em junho, Mamma Bruschetta foi internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, devido a uma pneumonia causada por broncoaspiração. Anteriormente, em janeiro, ela também precisou de cuidados na UTI após uma nova recaída e baixa saturação.



Além dessas internações, Mamma Bruschetta venceu um câncer no esôfago antes de ser desligada do SBT. Ela foi uma das primeiras integrantes do programa "Fofocalizando".