Mani Reggo ultrapassa número de seguidores de camarotes do BBB | A TARDE

Depois das polêmicas envolvendo o término do seu relacionamento com o campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, a assistente social Mani Reggo explodiu ainda mais nas redes sociais. Mesmo tendo se manifestado poucas vezes nos últimos dias, Mani aumentou o número de seguidores, atingiu a marca de 6,6 milhões e chegou a ultrapassar alguns camarotes da edição do ex-companheiro.

Os números da mais nova influenciadora do pedaço já são superiores aos de Rodriguinho, que tem 4,4 milhões de seguidores, aos da cantora Wanessa Camargo, que tem 4,8 milhões e aos do MC Binn, que soma 6,2 milhões de seguidores.

Agora, Mani está bem próxima dos números de uma grande rival de Davi no jogo, a modelo e empresária Yasmin Brunet (7,1 milhões) e do próprio Davi, que já atingiu a marca de 10,1 milhões de seguidores no instagram.

Esse aumento de seguidores que a Mani Reggo conseguiu rolou no final de semana. Até a última sexta-feira, 19, ela acumulava pouco menos de 3 milhões de seguidores, o que mudou drasticamente após a publicação que ela fez para justificar não só o silêncio em relação às polêmicas, mas também a separação do vencedor do BBB. De lá para cá, Mani só cresceu nas redes.