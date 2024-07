Mani Rego abre o jogo sobre convite para "A Fazenda"

A ex-namorada de Davi Brito, Mani Rego - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-namorada de Davi Brito, Mani Rego, foi convidada pela Record TV para fazer parte do elenco de "A Fazenda 16". Porém, devido a compromissos já assumidos e por acreditar que não seria uma boa personagem para o reality show no momento, ela recusou o convite.

"Sim, recebi o convite. Vejo 'A Fazenda' como um grande reality", afirmou Mani. "Tenho muito respeito por todos os realizadores, mas a princípio não aceitei porque não me vejo participando", revelou.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela acrescentou que, mesmo conhecendo as oportunidades de visibilidade oferecidas pelo reality, não seria diferente do que é no dia a dia: "Serei sempre essa mulher de caráter, hombridade, solidariedade, de posicionamento firme e com um lindo sorriso", completou a ex de Davi Brito.

Segundo Leo Dias, a Record TV pretende aproveitar a popularidade do Festival Folclórico de Parintins, dando destaque a Marciele Albuquerque, cunhã-poranga do Boi Caprichoso, para "A Fazenda 16". Marciele é a concorrente de Isabelle Nogueira, cunhã do Boi Garantido, que participou do "BBB 24". Neste ano, o Boi Caprichoso foi o vencedor do Festival de Parintins em uma disputa acirrada.

A outra novidade é que o ex-participante do "BBB 24" Lucas Henrique Ferreira, conhecido como Lucas Buda, e sua ex-mulher Camila Moura também foram convidados para o reality rural, com estreia marcada para setembro. A influencer digital Camila fará parte do elenco fixo, enquanto o capoeirista Buda competirá na dinâmica do Paiol por uma vaga no programa.