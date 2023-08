Mano Brown recebe título de doutor honoris em universidade da Bahia

O Hip-Hop celebra 50 anos e a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) vai conceder o título de doutor honoris causa a Pedro Paulo Soares Pereira, o Mano Brown, líder do Racionais MC´s, considerado o mais influente grupo de rap do Brasil.

Criado no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, e formado por Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay, os Racionais completam 35 anos, contribuindo para a popularização da música rap e da cultura hip hop.A reunião do Conselho Universitário que aprovou, por unanimidade, a honraria aconteceu na manhã desta quarta-feira, 16. O parecer apresentado considera Brown "um indivíduo singular" e enumera o papel fundamental do rapper para a cultura brasileira, especialmente para os jovens.

A concessão do título honoris é uma prática das universidades voltada a reconhecer o notório saber e as contribuições acadêmicas, humanísticas e sociais para a sociedade e em prol do desenvolvimento do país em diversas áreas.