Manoel Carlos faz aparição rara nas redes e deseja feliz Páscoa | A TARDE

O autor de novelas Manoel Carlos surgiu nas redes sociais, neste domingo, 31, para falar com os fãs. Em um vídeo publicado no perfil da filha e atriz, Júlia Almeida, ele aparece com um cachorrinho no colo e deseja feliz Páscoa.

A aparição foi através dos stories do instagram de Julia. "Agradeço muito a todo carinho. Feliz Páscoa!", disse o escritor.

O autor completou 91 anos de idade no dia 14 de março.