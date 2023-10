Manoel Soares pede desculpa após defender Renan Bolsonaro | A TARDE

O apresentador e jornalista, Manoel Soares, de 44 anos, reagiu após rumores de que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro, de 25 anos, é gay.

"O desafio da comunidade LGBT agora é encontrar forças para defender Renan Bolsonaro, que como muitos homoafetivos, deve ter sofrido com a homofobia do pai", escreveu Soares em sua rede social.

A fala de Manoel foi criticada por internautas. “Manoel, com todo o respeito: Pq um homem hétero (você no caso) se sente no direito de dizer qual é o desafio de alguém da comunidade LGBTQIAPN+? Quem te colocou como nosso porta-voz? E outra, só pq Renan Bolsonaro supostamente é LGBT, ele tem carta aberta pra ser escroto (como?

“Você é parte da comunidade pra querer sugerir qual é nosso desafio diante de tanta coisa acontecendo?”, disse outro seguidor.



Na sequência, o apresentador pediu desculpas e voltou atrás. "Amigos, acabei de falar com um grande irmão que é autoridade na luta LGBT e ele me convenceu que apesar de minha boa intenção, deixei brecha para que o movimento fosse cobrado. Então fique registrado aqui que reconheço meu vacilo. Aos amigos LGBTs que me deram um toque, obrigado."

Recentemente, Renan Bolsonaro negou ser gay após rumores de que teria se envolvido com um ex-assessor, Diego Pupe: "Eu sou hétero, gosto de mulher", disse, em entrevista ao portal Léo Dias.



Ele disse que as supostas mensagens com teor romântico enviadas ao ex-assessor foram uma armação.