Mara Maravilha defende Patrícia após suposta indireta de Lívia Andrade

- Foto: Reprodução | Instagram

Mara Maravilha saiu em defesa de Patrícia Abravanel em meio à suposta indireta postada por Lívia Andrade em uma foto com Eliana.

LEIA TAMBÉM

Patrícia Abravanel rebate indireta de Lívia Andrade sobre ser herdeira



Após participação da recém contratada pela Globo no 'Domingão', Lívia compartilhou uma foto com ela e publicou uma mensagem sobre caminhar a própria estrada. Em determinado momento, ela escreveu.

"Todo sucesso e felicidade pra Ela que nasceu guerreira e não herdeira". A frase foi rapidamente apontada como indireta à Patrícia Abravanel, que supostamente teria desavenças com Eliana.

Uma hora depois, Patrícia compartilhou uma foto com a plateia do Programa Silvio Santos, que herdou do pai, e disse que quer honrar a atração pelos próximos domingos.

"Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão".

Quem também entrou na discussão foi a ex-SBT Mara Maravilha, que saiu em defesa da filha de Silvio Santos.

"Bem que aquela coitadinha, quando estava aí pensava que o A dela era de Abravanel, só que não né kkkk As máscaras caem! Parabéns Pati, você desde criança já sabia o que queria. Rebeca também mandando muito bem. Amo Silvio Santos e amo a família Abravanel, Pati, Receba, Dani, Renatinha…".

Confira o post.