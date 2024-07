Patrícia Abravanel rebate indireta de Lívia Andrade sobre ser herdeira

Lívia Andrade e Patrícia - Foto: Reprodução

Lívia Andrade deu boas vindas a Eliana, nova contratada da TV Globo. Na publicação, Lívia disse que a colega é "guerreira, não herdeira".

"Você é guerreira, não herdeira. Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então, só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso, calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz. Todo sucesso e felicidade pra ela, que nasceu guerreira e não herdeira. O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção. Brilha", escreveu.

O uso da palavra "herdeira" foi visto como uma indireta para Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, que se manifestou.

"Passando para agradecer o carinho e audiência de vocês. No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria", escreveu, em seu perfil no X.