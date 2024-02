Maria Lina rebate fala de Whindersson sobre término: "exposição" | A TARDE

Maria Lina, mãe do primeiro filho de Whindersson Nunes, usou as redes sociais para reagir a um comentário polêmico feito pelo humorista.

Após o término do relacionamento, Whindersson gerou controvérsia com suas últimas postagens no Twitter/X sobre o motivo que teria levado ao fim da relação. Maria Lina, até então sem se posicionar, utilizou um post no Instagram de LeoDias para expressar seu ponto de vista.

Ela abordou a dificuldade que muitos homens têm em compreender a experiência do puerpério, que ela vivenciou após o nascimento do filho. Embora tenha considerado a colocação de Whindersson infeliz, ela ressaltou a gratidão pelo que ele fez por ela e afirmou que não deixaria mágoas interferirem em seu reconhecimento.

"Muitos homens têm essa dificuldade de entender que nada paga passar por um puerpério da forma que passei. Acredito que ele tenha sido infeliz na colocação, mas já foi tudo resolvido. Whindersson sabe mais do que ninguém toda a gratidão por tudo que ele fez por mim, e nunca deixei ou deixarei qualquer mágoa que já vivi me impedir de ver isso e o agradecer. E não 'ficaria' bonito pra ninguém", escreveu ela, que seguiu.

“Ninguém sai ganhando de nada disso. Todos saem perdendo numa exposição dessas. Respeito máximo por ele e pela nossa história, pelo nosso anjo que sempre será amado por nós, e assim da minha parte sempre será”, finalizou ela.

Whindersson, por sua vez, foi acusado de “abandonar” Maria Lina após a morte do filho que tiveram juntos. Ele insinuou que o real motivo do término não seria favorável para ela caso fosse exposto.

No entanto, ambos concordaram que uma exposição pública não beneficia ninguém, e Maria Lina reiterou o respeito pela história que compartilharam e pelo anjo que sempre será amado por ambos.