Mariah Carey e Bryan Tanaka se separam após sete anos juntos | A TARDE

O coreógrafo Bryan Tanaka usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para confirmar o término com a cantora Mariah Carey após 7 anos de relacionamento. Segundo Bryan, a decisão da separação foi feita amigavelmente e pediu privacidade com a situação.

"Quero expressar meu amor e apreço por Mariah e seus filhos incríveis, cujo carinho e bondade enriqueceram minha vida de uma forma que as palavras não conseguem captar", afirmou ele.

A cantora é mãe dos gêmeos que teve com seu ex-marido Nick Cannon, os meninos Moroccan e Monroe tem12 anos. De acordo com a imprensa americana, Tanaka querer ter filhos foi um dos motivos para o término.

"Nossa decisão de embarcar em caminhos diferentes é mútua e, à medida que navegamos nessas jornadas separadas, fazemos isso com profundo respeito e um enorme sentimento de gratidão pelo tempo inestimável que compartilhamos", disse o coreógrafo.

Bryan trabalha com a cantora desde 2006 e fez questão de destacar a importância da cantora em sua trajetória. "As memórias que criamos e as colaborações artísticas estão gravadas no meu coração para sempre. A dedicação de Mariah à sua família e o seu compromisso com o seu ofício inspiraram-nos durante a nossa jornada partilhada. Quero expressar meu amor e apreço por Mariah e seus filhos incríveis, cujo carinho e bondade enriqueceram minha vida de uma forma que as palavras não conseguem captar", escreveu.

"Durante este período delicado, peço gentilmente sua compreensão, privacidade e respeito. A manifestação de amor e apoio dos fãs tem sido um farol de força e estou extremamente grato pelo incentivo que continua a me animar. Antecipo ansiosamente a continuação da minha jornada, sabendo que minha paixão pela inspiração, pela dança e pelas artes criativas ressoará nos capítulos que se desenrolam. Com #MuitoAmor e gratidão, Bryan Tanaka", finalizou ele.