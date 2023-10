Mariana Rios assume namoro com herdeiro de rede de supermercados | A TARDE

Mariana Rios, de 38 anos, fez a postagem da primeira foto ao lado do novo namorado, João Luis Diniz D'Avila, de 27, conhecido como Juca Diniz, neto e herdeiro do bilionário Abilio Diniz, dono da rede de supermercado Carrefour.

A atriz, apresentadora e cantora postou os registros do casal durante uma viagem à Paris, na Europa. Juca postou os mesmos registros no Instagram particular. Mariana, de 38 anos, já terminou dois noivados.

"Às vezes um simples olhar te traz certezas que o momento presente não consegue explicar. Passa o tempo… Passam pessoas… Passa a vida! E quando você menos espera, os olhares se reencontram com tanta intensidade que se perdem… Em risos, em troca, em todos os sentimentos que só o mergulho profundo entende. A raridade dos verdadeiros encontros se dá pela primeira troca de olhar. O que o coração sente, os olhos não mentem", postou Mariana na legenda.

O romance teve início no início de setembro, quando foram fotografados aos beijos em um camarote do show de Zezé Di Camargo, em São Paulo. A apresentadora e atriz tinha acabado de terminar um affair com o ex-deputado federal Guilherme Mussi, ex de Marina Ruy Barbosa.

Filho de Luiz Felipe D'Avila, pré-candidato à presidência em 2021, e de Ana Maria Diniz, Juca é economista, formado em uma universidade na Califórnia, nos EUA, e mora atualmente em São Paulo. Juca também é atleta de triathlon e namorou a modelo Isabella Particelli.

Em maio, Mariana Rios surgiu aos beijos com Guilherme Mussi durante um show sertanejo em São Paulo. O romance, no entanto, não vingou. Dois meses após, Mussi foi fotografado beijando Emilly Araújo, vencedora do “BBB 17”, na festa do peão de Barretos.