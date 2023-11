Marido de Ana Paula Padrão cai de 7 metros após sofrer assalto em SP | A TARDE

O marido de Ana Paula Padrão, Gustavo Diament, precisou ser internado em um hospital de São Paulo após sofrer uma queda de sete metros de altura na Rodovia Dutra. Segundo revelou a esposa, a situação aconteceu após Gustavo ser assaltado.

“Quem me acompanha aqui sabe que a gente passou o fim de semana na Serra da Mantiqueira e a gente saiu de lá, voltando para São Paulo, ontem no fim da tarde. Eu estava de carro com o nosso cachorro e o Gustavo estava voltando de moto. A gente voltou pela Dutra e, quando eu já estava entrando em São Paulo, eu soube que tinha acontecido alguma coisa com ele”, disse ela nesta segunda-feira, 23.



A apresentadora contou ainda que “uma outra moto, com duas pessoas armadas, fez uma abordagem. Ele parou, jogou a moto no chão, entregou a moto e saiu correndo. Parece que houve uma perseguição. E, entre uma pista da Dutra e outra, num determinado trecho, tem uma vala de 7 metros de profundidade e ele caiu nessa vala.”

Gustavo está com duas escápulas quebradas em vários lugares, uma vértebra no meio da coluna fraturada, uma outra vértebra na base da coluna fraturada, e ele quebrou a bacia. "Até agora são os achados. Tem outros exames para fazer. Por enquanto está descartada a cirurgia. Vamos ver nas próximas horas”, contou Padrão. Mas eu estou sendo muito bem atendida e ele também. Ele já teve muita dor e o pior já passou, está medicado e vamos ver o que acontece nesses próximos dias”, finalizou.