Marido se arrisca na máquina de costura para produzir vestido junino

- Foto: Redes sociais

O que você faria para ver a pessoa amada feliz e realizada? Um homem chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar o passo a passo da confecção de um vestido junino que fez para a esposa. O casal é de Sorocaba/SP.

A iniciativa surgiu quando Sheila da Silva foi convidada para um arraiá e, faltando menos de um dia, viu que não teria como se vestir a caráter. Vendo o desespero da esposa, o "maridão", Gabriel Augusto Pedrozo, decidiu se arriscar na costura.

Apesar de ter sido pega de surpresa pelo marido, Sheila diz que confiou no processo. “Não estava podendo gastar muito, aí comentei com ele. Ele me disse para comprar tecido de chita, elástico, renda e cetim e que iria fazer um para eu usar. Eu 'botei fé' porque isso foi na sexta-feira, quando ele estava trabalhando, e a festa seria no sábado de manhã, então nem teria como comprar., dise em entrevitsta ao G1 de São Paulo.

Gabriel conta teve a ideia de improvisar na costura devido ao tempo apertado e para economizar dinheiro. “Sugeri a ela que comprasse os tecidos. Assim, sairia mais barato que alugar ou comprar.”

“Minha mãe me ensinou de tudo e mais um pouco, inclusive a costurar. Não é 100%, mas dá resultado [...] Minha esposa tinha pedido um vestidinho simples, então coloquei a criatividade em ação. Com uma linha, agulha e um pouco de cola, consegui fazer o vestido pra ela, e não ficou mais que R$ 30.”

O resultado surpreendeu a espoa, que ficou usou o vestido no arraiá.