Marquezine dá bronca em fã após assumir namoro com João Guilherme

Flagra de beijo entre o casal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O novo romance de Bruna Marquezine com o filho caçula do cantor Leonardo, João Guilherme, tem dado o que falar. Depois de muitas especulações, os pombinhos pararam de esconder a relação e já aparecem juntos publicamente. Porém, as críticas ao perfil 'afeminado' e 'novinho' do namorado da atriz a fizeram perder a paciência.

Com muitos comentários preconceituosos de internautas sobre João Guilherme, Marquezine acabou indo parar em várias páginas de fofoca, como uma subcelebridade. Chateados com a situação, alguns fãs da artista decidiram brigar com os críticos para defendê-la e também mandaram mensagens sugerindo que ela parasse de aparecer na mídia apenas por causa dos relacionamentos. No entanto, acabaram levando um esporro da atriz.

Leia Mais:

>> Leonardo aprova namoro de João Guilherme com Marquezine: 'Minha nora'

O fã que recebeu uma resposta dura de Bruna Marquezine se chateou com ela e postou o print da mensagem no X (antigo Twitter), expondo a situação. "Só lembrei agora desse esporro que eu tomei, porque falei que ela não aprende sobre sair em sites de fofocas só por causa de homem, e que a gente, fãs, ficava defendendo ela que nem besta KKKK E foi justo sobre o JG [João Guilherme] o meu Tweet", escreveu.

A resposta de Bruna dividiu opiniões na internet, pois as pessoas acharam ingratidão da parte da atriz e outras consideraram o rapaz intrometido e inconveniente.

Finalmente a Bruna Marquezine e o João Guilherme assumiram. Que sejam muito felizes 😭❤️ pic.twitter.com/LPJGQM6tET — Matheus (@odontinho) June 15, 2024

"Ela está certíssima. Qualquer coisa que acontece os fãs tomam as dores, ou até aumenta a situação para criar desavenças e rivalidades. Certa está ela por não se importar com nada", disse uma moça. "Agora não pode namorar quem ela quer? É sobre isso? É sério que as pessoas estão nesse nível de maturidade? É assustador", comentou outra.

"Ela nunca precisa de nada, autossuficiente! Só precisa dos fã para as coisas dela não floparem e para bombar as publicações de produtos que fã nenhum tem dinheiro para comprar. Adoro essas pessoas que não precisam de nada apenas do dinheiro que os fãs proporcionam!", debochou um rapaz.