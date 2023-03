Marrone exibe novo visual após procedimento estético: "levei um susto"

O sertanejo Marrone exibiu ao vivo nesta quarta-feira, 8, o resultado de algumas cirurgias plásticas que fez no rosto. O "novo rosto" de Marrone foi revelado após um momento de suspense no vespertino Fofocalizando, do SBT.

"Eu levei um susto após o pós-operatório, o que é uma coisa normal. Foi um susto apenas. A gente, às vezes, fica olhando o espelho, fica um pouco assustador, é por causa da situação", disse Marrone.

Nas redes sociais, no entanto, internautas revelaram dificuldades para encontrar o 'depois', tendo em vista que consideraram bem similar ao 'antes' do artista.

"O tanto que eu ri. Não mudou absolutamente nada", disse uma internata sobre a reação de Chris Flores, apresentadora do Fofocalizando. "O Marrone operou e mudou da água pra water", comentou outro.

Em fevereiro, ele passou por um lifting para levantar a expressão facial, rinoplastia e ainda mexeu nas pálpebras, olhos, lábios e orelhas.

Nas redes sociais, Marrone apareceu ao lado dos profissionais que realizaram os procedimentos. "E aí, galera, estou com esses médicos maravilhosos que são fantásticos, profissionais, que fizeram minha cirurgia facial, que ficou linda e maravilhosa".

Confira o vídeo em que Marrone exibe o resultado da cirurgia.