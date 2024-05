Matteus invade vídeo de Isabelle e diz: "não estou solteiro"; veja | A TARDE

O romance do casal remanecente do No BBB 24, Matteus e Isabelle, permanece firme e forte. Nas redes sociais, o casal sempre parece está juntos e na tarde deste domingo, 19, o gaúcho invadiu os stories da cunhã para fazer uma brincadeira. A situação aconteceu enquanto a amazonense gravava um vídeo dentro de um carro acompanhada do modelo.

No veículo, tocava a música Altas Loucurinhas. Os dois estavam cantando a canção, sendo que em um momento o vice-campeão do BBB 24 interrompeu e cantou mais alto, falando que a dupla não está solteira.

“Eu não estou solteiro e ela também não está”, disse Matteus, arrancando gargalhadas de Isabelle. O recado do ex-brother ganhou grande repercussão nas redes sociais.





