Maurício Kubrusly recebe homenagem após diagnóstico de demência

Diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT), o jornalista, Maurício Kubrusly foi homenageado no terceiro episódio da série especial sobre os 50 anos do Fantástico. O programa do último domingo, 20, exibiu uma retrospectiva do quadro "Me Leva, Brasil", onde ele viajava pelo país mostrando diversas histórias.

Aos 77 anos, Kubrusly vive atualmente na Bahia, junto com a esposa Beatriz Goulart, e o cachorro Shiva. "Maurício Kubrusly deixou para trás São Paulo para mergulhar na natureza, o que tem sido um bom remédio para lidar com a Demência Fronto Temporal (DFT), que foi diagnosticado há alguns anos. A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira", disse a matéria.

O Me Leva, Brasil foi criado nos anos 2000 no Fantástico. O programa ficou no ar até 2016, quando Maurício começou a sentir os primeiros sintomas da demência.