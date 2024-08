Maya Massafera sobre vida amorosa: "igual menina de 15 anos"

- Foto: Reprodução | Instagram

Maya Massafera revelou detalhes de sua vida amorosa em seus stories no Instagram na madrugada deste sábado, 20. Produtora de moda e youtuber, ela mencionou um recente "flerte" no aniversário de uma amiga, no qual ela ficou tímida e desviou o olhar quando paquerada.

"Tinha um menino bonitinho lá no aniversário e, na hora que ele olhava, eu desviava o olhar com vergonha. Eu não sei o que aconteceu comigo", confessou, admitindo estar sob efeito de álcool: "Tô bêbada".

Maya também comentou sobre suas hesitações em sair com alguém nesta nova fase da vida. "Eu tô receosa de sair com alguém, até hoje não saí com ninguém", disse ela, que seguiu.

"Ao mesmo tempo que eu quero saber como é, eu fico igual adolescente, menina de 15 anos, que quer conhecer alguém especial".

Na terça-feira, 16, Maya utilizou suas redes sociais para compartilhar o resultado de duas cirurgias nas cordas vocais, parte de seu processo de feminilização. "Eu acho que muitos de vocês já sabem, mas eu fiz duas cirurgias na voz, e a minha última cirurgia foi há 15 dias atrás", explicou. Ela informou que a voz só estará completamente recuperada em cerca de três meses após a cirurgia.

A youtuber relatou que o processo de recuperação exige paciência. "Tenho que ir, muitas vezes, no meu tempo", disse. Maya expressou que a transição foi um período de introspecção profunda: "Quando eu resolvi me transicionar, eu queria voltar pro útero da minha mãe. Eu quis ficar o mais quietinha, longe de tudo possível."