MC Brinquedo dorme ao volante e capota carro em São Paulo; vídeo | A TARDE

O funkeiro MC Brinquedo, de 22 anos, sofreu um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira, 31.

Fotos do acidente mostram o carro capotado e de ponta-cabeça em uma via em São Paulo.

De acordo com sua assessoria, MC Brinquedo estava saindo do estúdio quando adormeceu ao volante, colidindo com um poste, o que fez o veículo capotar.

O cantor, cujo nome real é Vinicius Ricardo de Santos Moura, compartilhou em suas redes sociais que sobreviveu graças a um “milagre de Deus”.

Em uma carta aberta aos seguidores, ele escreveu: “DEUS me deixou viver de novo e eu só tenho que agradecer, pra mim valeu todo sufoco que me deixou viver, hoje vivi um milagre de DEUS”.

Ele explicou que o acidente ocorreu na zona sul de São Paulo e se sentiu abençoado por estar vivo.

O funkeiro também refletiu sobre mudanças em sua vida, afirmando que, nos últimos anos, decidiu se afastar de drogas e excessos para focar em sua família e carreira.

"Larguei as droga novamente, larguei tudo que é de excesso e futilidade, escolhi fazer diferente nessa oportunidade que Deus está fazendo com meu sonho”.

Apesar do impacto, ele foi levado ao hospital para exames e recebeu alta pouco depois.

Confira o relato.

