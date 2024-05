MC Daniel emplaca romance com ex de Vini JR; saiba quem é | A TARDE

Ao que tudo indica, MC Daniel fez um golaço no campo do amor. O funkeiro estaria namorando uma ex-affair do jogador de futebol Vinicius Jr. O babado veio à tona por meio de uma publicação do jornal Extra. Mas quem é a 'artilheira' que está mexendo com os sentimentos do ex-namorado de Mel Maia?

A influenciadora Lorena Maria, que também já foi apontada como affair do humorista Whindersson Nunes, estaria visitando o condomínio de MC Daniel com frequência, de acordo com vizinhos do funkeiro. Os rumores de romance ganharam força após ela presentear a avó dele com produtos de cabelo da marca dela durante uma visita à idosa.

MC Daniel não assume um novo relacionamento desde o fim do namoro com a atriz Mel Maia em agosto do ano passado. Na época, o jornalista Leo Dias afirmou que o suposto ciúme doentio do cantor teria colocado um ponto final no romance.

