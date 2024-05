MC Daniel paga aluguel e faz compras para fã que trabalhava no farol | A TARDE

O cantor Mc Daniel pagou o aluguel e fez compras para um garoto que encontrou em uma sinaleira. O artista ainda chegou a registrar o momento nas suas redes sociais.

A criança estava com um cartaz na mão. Ela pedia ajuda para os motoristas que passavam por uma via do Rio de Janeiro, em momento divulgado no último dia 20.

Assim que viu o artista dentro do carro, o garoto saiu correndo, enxugou as lágrimas e disse que era fã dele.

“Tu vai ganhar de dois meses então [de aluguel], pô”, disse o funkeiro entregando R$ 400. Ele ainda convidou o garotinho para ir ao supermercado e encheu o carrinho de compras.

“Muita comida para comer agora”, respondeu o menino.





Redes sociais