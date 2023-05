'Me sinto abraçada', diz Sandy antes de show em Salvador

A cantora Sandy vai estar em Salvador neste sábado, 27, no Centro de Convenções, localizado na orla da Boca do Rio, em Salvador. O espetáculo marca o início da turnê "Nós, Voz, Eles 2023".

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a cantora revelou se "sentir abraçada" quando realiza apresentações na capital baiana. A última vez que Sandy esteve em Salvador foi em 2019, quando se apresentou na Arena Fonte Nova, no show da turnê especial "Nossa História", que celebrou os 30 anos da dupla "Sandy e Júnior".

A nova versão do show vai levar aos palcos a versão estendida do apresentado no Festival GRLS, realizado em São Paulo no mês de março.



No projeto você explora várias parcerias. Qual foi o critério principal que utilizou para selecionar os artistas e como acredita que essas parcerias somaram ao trabalho?

SANDY: Eu tenho um carinho muito especial por este projeto e todos os meus convidados! Desde o início eu queria convidar artistas que eu admirasse como cantores e também com os quais eu tivesse algum tipo de afinidade artística. Foi uma troca muito rica, muito especial com todos.

A última vez que esteve em Salvador se apresentando foi em 2019, durante a turnê 'Nossa História'. Na ocasião, o local do show precisou ser alterado devido a grande quantidade de pessoas interessadas. A Turnê 2023, estreia na capital baiana. Como avalia a sua relação com o público baiano?

SANDY: Me sinto abraçada toda vez que estou em Salvador. Recebo um carinho muito grande, é sempre um encontro muito especial de um público extremamente caloroso e acolhedor. Vivemos grandes momentos juntos em toda as etapas da minha carreira. É muito especial voltar e, inclusive, estrear meu novo show na cidade!

'Nós, Voz, Eles 2023' é uma continuação do seu projeto solo lançado em 2022. Quais são as diferenças e novidades que os fãs podem esperar nessa sequência de shows em relação à versão anterior?

SANDY: As duas primeiras edições de Nós, Voz, Eles (volume 1 e 2) são versões gravadas no estúdio de casa, recebendo um convidado por vez. Passávamos o dia pra gravar a faixa. Já este novo projeto é a versão "ao vivo" do projeto. Nem consigo acreditar que consegui reunir praticamente todos os convidados em um único show, no final do ano passado, em São Paulo. Fizemos um registro caprichado e vamos lançar esse audiovisual agora, em junho. Já o show que estreio aí em Salvador neste final de semana passa pelo meu repertório da carreira solo e tem também algumas releituras. Todo conceito e a cenografia foram inicialmente produzidos pra dois festivais, e acabei curtindo tanto, que resolvi levar pra estrada.

Você já viveu, junto a Junior, a experiência de uma triunfal carreira internacional, que deu certo. Nesta fase solo, pensa em repetir e ampliar as apresentações em outros países?

SANDY: Focar em carreira internacional não está nos meus planos atuais. Mas, recentemente tive algumas oportunidades de fazer algumas apresentações fora do Brasil e senti um carinho muito grande do público. Em julho, por exemplo, farei um show no Navio do meu pai e tio, nos Estados Unidos, assim como tb participei do DVD deles em Nova Iorque. Sobre ampliar para outros países, quem sabe mais adiante, mas apenas para shows pontuais.

No seu repertório para a turnê, você inclui tanto músicas da sua carreira solo como sucessos da época em que formava dupla com seu irmão, Júnior. Como você seleciona as músicas para compor o setlist e equilibrar essas duas fases da sua carreira?

SANDY: Penso que hoje em dia, depois de mais de uma década como cantora "solo", meu público já conhece e se identifica com meu repertório atual. Mas tenho total consciência de que foi uma construção ao longo dos anos, projeto a projeto, single a single. Gosto de mesclar meu repertório e incluir releituras musicais. E, claro, sei que ao menos uma ou outra faixa da época da dupla deixa a galera feliz.