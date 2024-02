Melody é atingida por spray de pimenta durante briga em trio elétrico | A TARDE

A cantora Melody foi atingida por um spray de pimenta durante um show realizado em um trio elétrico no carnaval, no Pará. A equipe da artista revelou, por meio de nota publicada nas redes sociais da jovem, nesta quarta-feira, 14, que ela e seu time "passam bem".

O perfil de fofoca Subcelebtrities compartilhou um vídeo de Melody e seu time se recuperando após serem atingidos pelo gás disparado pelos seguranças que tentaram conter uma confusão.

Uma nota divulgada no stories da cantora no seu perfil do Instagram, diz: "Devido aos acontecimentos no show a cantora Melody não conseguiu concluir o show".

"Após 2 horas e 20 minutos de show no trio elétrico, aconteceu uma pequena confusão com o público embaixo do trio, no qual seguranças jogaram muito gás de pimenta para dispensar o público. Porém, atingiu Melody e sua equipe, que passaram muito mal, mas foram imediatamente atentidas pela equipe médica e levadas ao pronto socorro", acrescentou. Por fim, disse: "Ela e sua equipe passam bem...".