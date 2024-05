Melody impressiona seguidores com notas de boletim escolar | A TARDE

Cursando o terceiro ano do Ensino Médio, a cantora Melody, de 17 anos, divulgou seu boletim escolar a pedido dos fãs. A cantora, que viralizou aos oito anos de idade com covers de Anitta, agora faz sucesso no mercado musical.

De acordo com o boletim, a artista tirou nota máxima mas matérias de língua inglesa, teatral, mundo dos negócios, gerenciamento financeiro e construção de protótipo de ponte e travessia.

Já a pontuação mais baixa foi 8, de um total de 10, nas disciplinas de literatura e língua portuguesa, geografia, filosofia e química ambiental. A cantora ainda teve um total de sete faltas durante o primeiro bimestre do ano letivo.

"Arrasou! Patroa Melody dando exemplo nos estudos", opinou um seguidor. "E a gata mal falta hein, eu em compensação estou quase reprovando por falta", comparou outro. "Gente! Achei que já tinha formado na faculdade", disse mais um fã da artista.

Além de fazer sucesso com hits, Melody faz grandes investimentos ao colecionar carros de luxo. A cantora tem ao menos sete carros em sua garagem, inclusive modelos importados como Porsche, Lamborghini e uma limusine, que acumulam valores milionários.