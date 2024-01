Meme “Valeu, Natalina!” causa processo contra Diogo Defante. | A TARDE

Anos depois do comediante Diogo Defante viralizar com o meme publicado no YouTube, “Valeu, Natalina”, a família do rapaz que falou a frase, decidiu processá-lo por uso indevido de imagem e pede uma indenização, alegando que a imagem do filho foi utilizada para “fins comerciais”, reivindicando também, os lucros obtidos com a repercussão do vídeo.

Segundo o texto da petição inicial aberta em junho deste ano, “O bordão ‘Valeu, Natalina’ foi criado pelo jovem, que ‘sem qualquer sombra de dúvida’ levou o réu a alcançar altos patamares, ficando o bordão muito conhecido nas redes sociais, entre os artistas e personalidades. Sendo assim, está evidente que o réu aproveitando-se da vulnerabilidade do jovem passou a aferir grandes lucros”.

No vídeo gravado pelo humorista , o menino aparece vendendo balas numa rua do Rio de Janeiro e Diogo aproveita a situação para brincar, usando um gorro de Papai Noel. Os dois entram em divergência, sobre a venda do doce. “2 por R$ 5”, falou o artista nas imagens.

Defante sugere então, em seguida, que o rapaz passe uma mensagem de natal: “Manda um recado para a galera aí, natalina”. Confuso, o jovem acabou falando a frase, que vem sendo resgatada desde 2019 por internautas em todo o fim de ano: “Valeu, Natalina!”. A publicação já conta com mais de 3 milhões de visualizações.

Confira o vídeo: