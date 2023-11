Mesmo após morte, Eliana revela que mantém número de Hebe salvo | A TARDE

A apresentadora Eliana revelou neste domingo, 22, que mantém o número de telefone de Hebe Camargo nos contatos do seu celular. Eliana também comentou sobre o legado da apresentadora e sobre a saudade que sente da rainha da TV brasileira.

“A Hebe é muito viva. Pessoas como ela não morrem nunca. A alma, a história e o legado ficam para sempre. Um detalhe particular: na agenda do meu celular, o número da Hebe ainda está lá. Ela sempre vai estar viva”, disse, em entrevista à Revista Quem.

Durante a conversa, a apresentadora afirmou que "ficou uma lacuna" após a morte de Hebe Camargo, em 2012, para as pessoas com quem conviva com ela.

“A maioria das pessoas conheceu a Hebe dos palcos. Nós, que tivemos a oportunidade de tê-la por perto, sabemos que ficou uma lacuna”, declarou.