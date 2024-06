Michelle Barros chora ao revelar que foi vítima de abuso na infância | A TARDE

Apresentadora do 'Chega Mais', do SBT, Michelle Barros se emocionou nesta terça-feira, 4, ao revelar que foi vítima de abuso infantil. Ela contou que apenas seu filho sabia do episódio.

"Eu fui abusada, mas tá tudo bem. Eu nunca falei desse assunto e só o meu filho sabia", contou ela, que começou a chorar. A informação pegou de surpresa Regina Volpato e Paulo Mathias, que a confortaram.

O programa falava sobre a necessidade de prestar atenção aos sinais emitidos por crianças que podem revelar que ela tenha sido abusada.

"Eu passei a tratar o meu filho de uma forma diferente por causa disso. Então, eu sei como é. Sei também que a gente não vai esquecer, pois isso muda a sua vida e molda o seu comportamento… Se a família fala com a criança desde cedo, fica mais fácil de você saber", disse Michelle.

Ela explicou que, como foi vítima da situação, sempre alerta o filho. "Como eu passei por isso, eu falava o tempo inteiro para o meu filho: 'Não deixar ninguém, nem pai, nem tia, tocar em você nesses lugares’. Isso é muito importante a gente falar para as crianças para que isso não ocorra, pois acontece muito e deixa marcas para o resto da vida da pessoa".

Confira o vídeo.

🚨AGORA: Michelle Barros faz relato sobre abuso que sofreu quando criança pic.twitter.com/85WBnJDoFV — Didigo Santini (@DidigoSantini) June 4, 2024

