Mick Jagger não pretende deixar herança para filhos

Durante entrevista ao The Wall Street Journal, na última terça-feira ,26, Mick Jagger falou sobre o catálogo da banda Rolling Stones. O material é avaliado em US$ 500 milhões, algo em torno de R$ 2,5 bilhões na cotação atual. Segundo o artista, de 80 anos, ele pretende doar a sua parte para instituições de caridade ao invés de passar a herança para seus filhos.

O artista citou os filhos, ao ser questionado sobre a possibilidade de venda do catálogo. "As crianças não precisam de US$ 500 milhões para viver bem, vamos lá”, falou. Mick Jagger acrescentou, ainda, que a decisão de doar a renda obtida em mais de 50 anos dos Rolling Stones pode ser para “talvez fazer algo de bom no mundo”.

Mick Jagger é pai de oito filhos: Karis, Jade, Elizabeth, James, Georgia May, Gabriel, Lucas e Deveraux. A herdeira mais velha tem 52 anos e o mais novo, apenas seis. Lucas é filho do artista com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez.