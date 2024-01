Mingau recebe alta após quatro meses internado por tiro na cabeça | A TARDE

O baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como 'Mingau', recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 8, após ficar quatro meses internado no Hospital São Luiz, em São Paulo.

Mingau foi baleado na cabeça, na madrugada do dia 3 de setembro, na cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde próxima e, posterimente, encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde particular na capital paulista.

Segundo informações do boletim médico, o paciente deixou a unidade sem sedação, respirando espontaneamente e com boa evolução do quadro neurológico.

Ele seguirá o tratamento em uma clínica escolhida pela família. Em nota, os parentes agradeceram o apoio e carinho recebidos. "Ele agora entra em uma nova etapa de reabilitação. Conforme os resultados aparecerem, colocamos amigos e fãs a par".

O músico passou por uma cirurgia emergencial, feita logo depois do atentado. A segunda, para diminuir a pressão no crânio, e também uma traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula), em 11 de setembro.

Desde 9 de setembro, a equipe do setor de terapia intensiva tinha reduzido gradativamente as drogas sedativas.

Por fim, uma outra cirurgia ainda será realizada com a finalidade de fixar uma prótese na área do crânio atingida pelo projétil.