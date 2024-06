Ministério Público denuncia ex-BBB Alemão por posse ilegal de arma | A TARDE

O ex-BBB Diego Alemão foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por posse ilegal de arma após sua ausência na audiência de acordo de não persecução penal.

LEIA TAMBÉM

Ex-BBB Diego Alemão é liberado após ser preso por porte ilegal de arma



Alemão faltou à sessão que poderia resultar no arquivamento do caso mediante o pagamento de R$ 10 mil ao Instituto Nacional do Câncer (Inca).

A denúncia foi assinada pelo promotor Renato Monteiro Sardão, que solicita à Justiça que o documento seja aceito e que Diego Alemão seja citado para possível punição.

A prisão em flagrante de Diego Alemão ocorreu em 26 de setembro de 2023 e movimentou o bairro do Leblon. Ele foi detido dentro de um táxi após ser visto armado em Ipanema.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas acionaram a polícia afirmando que Alemão ameaçava efetuar disparos. Os policiais localizaram o táxi na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, onde realizaram a abordagem e prenderam o ex-BBB.

Publicações relacionadas