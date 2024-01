Ministério Público pede prisão de Júlio Cocielo por racismo | A TARDE

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou à Justiça Federal a condenação do influenciador Júlio Cocielo, que possui mais de 23 milhões de seguidores no Instagram, por racismo.

Entre 2011 e 2018, Cocielo publicou pelo menos nove mensagens com aparente conduta criminosa e conteúdo racista. Caso o pedido do MPF seja aceito pela justiça, Cocielo enfrenta a possibilidade de prisão.

As mensagens racistas foram divulgadas por Júlio Cocielo em seu antigo perfil no Twitter. Algumas delas incluem declarações como 'o Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas, mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros' e 'nada contra os negros, tirando a melanina'.

Em uma das postagens, o influenciador ridicularizou a imagem do jogador de futebol francês Kylian Mbappé durante a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, afirmando que 'Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia hein'.

Após a repercussão negativa, Cocielo deletou cerca de 50 mil tweets de seu perfil e emitiu um pedido de desculpas.

Conforme a denúncia do MPF, Cocielo é acusado do crime previsto no artigo 20 da Lei nº 7.716/89, conhecida como Lei do Racismo, que estipula condenação para quem praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Cada postagem pode ser analisada individualmente, gerando uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Caso a Justiça Federal aceite o pedido do Ministério Público e o juiz conceda a pena máxima, o influenciador pode ser condenado a até 45 anos de prisão.