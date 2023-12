Modelo diz que Leonardo DiCaprio 'se veste mal e fede em baladas' | A TARDE

A modelo Jordan Emanuel, de 28 anos, disse que Leonardo DiCaprio, 49, tem aparência suja e fede nas baladas.

Jordan relembrou suas experiências com o ator durante entrevista ao podcast “Virtual Reali-Tea”, do Page Six. Ela já trabalhou como garçonete em bares e baladas de Nova York, entre ele o Cipriani Socialista, lugar frequentado pelo astro. Jordan confirmou que chegou a atender DiCaprio na época.

Apesar da modelo o descrever como “legal e adorável”, ela afirma que seu visual e hábitos higiênicos não eram dos melhores. "Ele se veste mal e fede. Tipo, isso é muito louco. Ele usa tênis sujos e velhos, calças e camisas largas e boné de beisebol".

Mesmo com as críticas, Jordan disse que "ficaria" com DiCaprio. "Imediatamente, ele só precisa ficar um pouquinho mais limpinho. Ele cheirava bem, só parecia sujo", concluiu.