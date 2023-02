Monica Iozzi revela que foi agredida por ex-namorado abusivo

A atriz e apresentadora Monica Iozzi revelou que já viveu um relacionamento abusivo e já foi agredida por um ex-namorado. Segundo ela, o agressor deu sinais de que era violento, mas ela, na época, não percebeu.

Se o cara começa a controlar qualquer coisa na sua vida... Ah, não vai sair com aqueles amigos, que saia é essa? Esse meu namorado, o primeiro sinal foi quando ele falou que não queria mais que eu saísse sem sutiã. A partir daí, a coisa foi degringolando, até o dia que ele me bateu", disse Iozzi em entrevista a Tati Bernardi no videocast Desculpa Alguma Coisa.

Ela afirmou que gostaria de voltar no tempo para agir de outra forma e alertar outras mulheres. "Eu voltaria para falar que, no primeiro sinal, acabou. O cara que está com você e dá um soco na parede, o próximo soco será na sua cara".

Atualmente ela namora o administrador Gabriel Moura, desde 2017. Em março de 2021 eles chegaram a por um fim no relacionamento, mas voltaram meses depois.