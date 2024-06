Monica Iozzi revela que recusou convite da Playboy para posar nua

Monica quando fazia parte do CQC - Foto: Divulgação / Band

Monica Iozzi ficou famosa nacionalmente quando integrou o cast do CQC, da Band, entre 2009 e 2013. A idolatria fez ela, em 2010, receber uma proposta da Playboy para posar nua. O convite foi recusado.

Em entrevista ao programa "Maria Vai com as Outras", do Uol, ela revelou que a ideia era fazer um ensaio em meio ao símbolo da política nacional.

"A proposta deles era eu, nua, de gravata, salto, nua pela Esplanada dos Ministérios. Nua pela Esplanada dos Ministérios de gravata e salto alto", disse a atriz.

Ela diz que jamais aceitaria posar nua, mas conta que chegou a refletir sobre o tema.

"A ideia foi tão maravilhosa, foi tão transgressor que eu falei: 'Vou fazer'. Mas é óbvio que eu não fiz. Imagina? Ministério da Saúde. Eles estavam naquela onda com edições lindas. Aquela Nanda [Costa] em Cuba, Alessandra Negrini pelas ruas de São Paulo. Tudo do Bob [Wolfenson]. Lindíssimas, mas eu realmente não faria", cravou durante a entrevista.