Motorista que atropelou Kayky ganha carro para voltar a trabalhar

O motorista Diones Coelho da Silva, 41, que atropelou o ator Kayky Brito, recebeu nesta segunda-feira, 11, um carro para voltar a trabalhar. O automóvel foi cedido por empréstimo por uma operadora de transporte.

O objetivo é que Diones consiga trabalhar enquanto seu carro é reparado dos danos sofridos e fique pronto para voltar às ruas.

"Vou ficar com o carro 30 dias para poder rodar e esperar o meu, porque como vocês viram, a seguradora precisa dos documentos para reparar o carro", explicou ele. "Isso aí agora, trabalhar e correr atrás", contou.

Após o acidente, o veículo de Diones, que é financiado e passou por perícia após o acidente, foi bloqueado por um dos aplicativos que ele usava para trabalhar.

Na ocasião, ele afirmou que foi pego de surpresa com o bloqueio e que não tinha o objetivo de machucar ninguém. "Não tenho como trabalhar [sem o carro]. Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando [até agora] uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino".

Diones chegou a abrir uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para "cobrir o prejuízo do meu carro, a franquia do seguro, a prestação do carro, a mensalidade do seguro, e despesas com meus filhos até o carro ficar pronto e eu voltar a trabalhar novamente".

A meta da campanha, de R$ 30 mil, foi ultrapassada e Diones já arrecadou mais de R$ 182 mil. Ele afirmou, inclusive, que doaria a uma instituição de caridade parte do valor arrecadado.

Matheus Calmon