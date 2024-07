Mudou muito? Frank Aguiar faz nova harmonização facial

Nos comentários da publicação, muitos seguidores apoiaram o cantor - Foto: Divulgação | PMVC

Frank Aguiar fez uma nova harmonização facial. Pelo Instagram, o cantor mostrou como foi o procedimento e o resultado final. Ele ainda brincou sobre a sua nova aparência.

“Antes de entrar na turnê junina de shows, fui fazer as manutenções da minha harmonização facial. Como sempre tenho compromissos com a minha imagem, não posso me aventurar. Agora estou com 53 e carinha de 33”, disse.

Nos comentários da publicação, muitos seguidores apoiaram o cantor. “Tá certíssimo tem que se cuidar isso é ótimo, tem que ser vaidoso”, disse um. “Muito bom se cuidar, autoestima é tudo. Você está maravilhoso”, elogiou outro. “Sempre foi lindo e sempre será lindo, sempre esbanjando beleza e simpatia”, pontuou um terceiro.

Veja o resultado: