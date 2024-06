Mulher diz que teve um filho com o blogueiro Rodrigo Amendoim | A TARDE

Uma revelação surpreendente pode mudar os rumos da herança deixada pelo influenciador Rodrigo Amendoim, que morreu em outubro de 2023, em Lauro de Freitas. Segundo o relato de uma mulher, que não quis se identificar, o blogueiro baiano seria o pai do filho dela.

A informação foi divulgada pelo Portal Língua Solta, a quem uma amiga da mãe do suposto herdeiro de Mendo procurou para contar o caso. "Minha amiga tem um filho de Amendoim e busca pelos seus direitos, está disposta a fazer um exame de DNA", disse a moça.

A mulher também não deu mais informações sobre a criança, nem deu detalhes sobre como e quando o suposto envolvimento dela com Amendoim teria ocorrido.

Se a informação for verdadeira, o influenciador teria deixado dois filhos, pois Rodrigo Amendoim já era pai do pequeno Moisés, fruto de um relacionamento com a blogueira Luise Barros.



Moisés, por sua vez, foi registrado e reconhecido por Mendo em vida, se tornando o detentor de todos os bens do influencer, ao menos por enquanto.

O Portal MASSA! entrou em contato com Luise Barros, mãe do herdeiro legítimo de Rodrigo Amendoim, para apurar se ela foi procurada pela mulher na tentativa de realizar o exame de DNA, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

