Mulher do meme da “gambiarra de Santo Antônio” “casa” em Salvador | A TARDE

“Este corpo não sobrevive só de orações, tem que ter um dengo” e “todo mundo tem a sua gambiarra”. Estas foram as frases ditas por Ana Cristina em um telejornal na Bahia que a fizeram viralizar em 2022. Quase dois anos depois, a devota de Santo Antônio finalmente “casou”, neste domingo, 2.

Vestida de noiva, com direito a padre e, claro, ao santo casamenteiro que rege o mês de junho, a servidora pública participou de uma brincadeira na Feira Empreender, que terminou hoje no Clube dos Oficiais, na Cidade Baixa.

Ana Cristina, que no meme viral disse que no ano seguinte, no caso 2023, já estaria casada, contou ao Portal A TARDE que segue com sua “gambiarra”, que, atualmente, está morando no Canadá. Enquanto o casório oficial ainda não chega, “Tonho ajuda eu a não fazer gato na gambiarra”, dispara.

A criadora do meme explica a diferença entre o dengo e a gambiarra. “Dengo é a parte mais doce do afeto, o melhor carinho que devemos ofertar ao outro. Independentemente do lado sentimental, pode ser expressado de diversas formas. A gambiarra é a arte do improviso, saber fazer do limão uma limonada, do abacate uma abacatada e assim se faz a extensão da Gambiarra, sem perder o emocional, o foco e o equilíbrio”, brincou.

Empreendedorismo

Cris da Gambiarra, como é conhecida nas redes, foi uma das convidadas da Feira Empreender, evento que tem como foco reforçar a importância que as micro e pequenas empresas têm na economia brasileira, reunindo de 35 a 40 expositores. A feira conta com a venda de produtos, gastronomia, vestuários, bijuterias, artesanatos, sapatos, perfumaria, entre outros.

A empreendedora Jamile Lins, moradora de Lauro de Freitas, participa da Feira Empreender há um ano, trabalhando com calçados femininos. Ela conta como a feira vem ajudando na sua descoberta profissional.

“Foi para mim o pontapé inicial para começar a pensar em trabalhar com isso. Quando eu descobri a Feira Empreender, percebi que realmente gostava de trabalhar com vendas. Aí, fui me dedicando mais a calçados e, enfim, estou há um ano nesse projeto”, disse Jamile.

Sandra Ramos, 52 anos, moradora de Salvador, trabalha com imagens religiosas e já tem várias Feiras Empreender na bagagem. Ela vem acompanhando o crescimento da feira e conta sua experiência. "A Feira Empreender é uma feira maravilhosa, ela acolhe não só os expositores, mas também a comunidade”.

