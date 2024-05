Mulher invade palco, apresenta bebê e certidão a Pablo do Arrocha | A TARDE

Uma mulher chamou atenção ao interromper a apresentação de Pablo do Arrocha no município de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia, no último fim de semana. Segundo a coluna Sabendo com Vini, do Portal Massa!, mulher invadiu o palco carregando um bebê de colo e segurando uma certidão de nascimento.

Ao se aproximar de Pablo, Sandra de Oliveira se identificou como fã e revelou o motivo da invasão para o artista e para o público, que estava ansioso para entender o que estava acontecendo. Com a certidão na mão, ela contou que colocou o nome do cantor em seu filho de três anos. O pequeno se chama Pablo Agenor, em homenagem ao ícone do arrocha.

Mulher apresenta certidão de nascimento para Pablo do Arrocha | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Por meio das redes sociais, Pablo comentou sobre o episódio inusitado, agradeceu o carinho da fã e compartilhou uma foto com o xará. “Fiquei feliz demais com toda a recepção e mais feliz ainda com a homenagem que minha fã fez, colocando o nome do seu pequeno, Pablo Agenor. Que Jesus possa abençoar a vida dele e de todos vocês”, escreveu o artista.



Pablo do Arrocha é pai de três filhos, mas nenhum deles recebeu o mesmo nome do artista. O cantor tem três meninos: Benjamin, Victor e Gabriel, frutos de seu casamento com Adriele.

