Mulher se irrita e xinga bispo da Record de "cínico" ao vivo; veja

Marcio Carotti foi surpreendido pelas palavras da telespectadora - Foto: Reprodução | Record TV

O 'bicho pegou' para o lado do bispo Marcio Carotti durante a edição do programa 'Fala que Eu Te Escuto', da Record TV, na madrugada desta quinta-feira (27). Isso porque, o apresentador foi pego de surpresa, ao atender a ligação de uma telespectadora, que o xingou de "cínico" diversas vezes, durante o ao vivo.

A senhora, identificada como Maria, deu 'trabalho' ao apresentador durante a ligação, que foi transmitida ao vivo na atração. Insatisfeita com a temática abordada no programa, a mulher descontou no apresentador: “Mas você é muito cínico!”, disparou.

Assustado com a ofensa gratuita, ele rebateu: “Tenho que pensar nos temas [para o programa]. Se a senhora puder me ajudar pensando em temas”, sugeriu à mulher, que sem papas na língua, retrucou: “Não, eu não posso. Peça ajuda aí!, disse a senhora.

O apresentador voltou a rebater a mulher: “Ué, mas é a senhora quem está reclamando dos temas”, disse Carotti. A senhora, voltou a xingar o apresentador: “Peça ajuda aos seus colegas. Você é muito cínico, tá ouvindo o que eu estou falando?”, questionou.

Sem paciência para as ofensas da telespectadora, o apresentador a questionou sobre o significado da palavra 'cínico', no entanto, ela desconversou. “Você sabe! Você lê, escreve, e não sabe o que é uma pessoa cínica, não? Você é o apresentador", debochou a telespectadora.

Os dois seguiram em discussão, e o apresentador perdeu a paciência com a mulher: “Eu tô perguntando para a senhora, é a senhora quem está falando. A senhora não sabe o que é cínico. Agora eu quero saber: o que é uma pessoa cínica? Vai ter que explicar”, frisou.