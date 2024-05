Mulheres investem R$ 3.200 para ter sêmen de salmão injetado na vagina | A TARDE

Milhares de pessoas têm buscado formulas para rejuvenescimento. Os métodos para conseguir o objetivo vai desde os tradicionais, como cirurgias e cosméticos, até os pouco convencionais. Dentro desse universo, uma 'fórmula mágica', obtida através do sêmen do salmão, tem surgido.

Mulheres ao redor do mundo estão investindo cerca de R$ 3.200 em um procedimento chamado “O-shot”, onde o esperma do respectivo peixe é injetado na vagina como parte de uma terapia regenerativa para melhorar suas vidas sexuais.

O tratamento não cirúrgico busca rejuvenescer a vagina e também aumentar a excitação. Defensores do método afirmam que ele geralmente apresenta resultados após duas a quatro sessões.

"Muitas mulheres mais velhas vêm até mim e dizem que não sentem mais nenhum tipo de excitação sexual [...] Então, fazemos o 'O-shot', e elas relatam Orgasmos mais fortes e frequentes, aumento da lubrificação natural e maior excitação sexual. É uma mudança radical na vida delas", disse Amanda Azzopardi, enfermeira estética que dirige clínicas em Londres, Liverpool e País Gales, ao Daily Mail.

Empresas como a Peach & Lily, destacam as propriedades regenerativas do DNA extraído através do sêmen, que estimula a renovação celular e ajuda a firmar a pele. O procedimento tem sido utilizado na indústria de cuidados com a pele na Coreia por muitos anos.



O método ganhou popularidade depois que a atriz Jennifer Anniston revelou ter experimentado um tratamento facial com o esperma de salmão. No Brasil, uma personalidade que utilizou o método foi o humorista Carlinhos Maia.