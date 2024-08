22/07/2024 às 19:39 - há XX semanas | Autor: Da Redação ENTRETENIMENTO Musa do OnlyFans é barrada em restaurante na Itália; entenda Atual Miss Bumbum disse foi barrada pelo dono do restaurante

Sumpani estava com Kerolay Chaves no momento do incidente - Foto: Reprodução | Instagram

A atual Miss Bumbum e musa do OnlyFans, Larissa Sumpani, de 24 anos, viveu uma situação constrangedora na Europa. Isso porque a vendedora de conteúdo adulto foi barrada ao tentar entrar em um restaurante na Itália por conta dos 'trajes inapropriados". "Ele não quis ouvir nossas explicações. Disse que não importava o motivo, que o restaurante tinha um código de vestimenta que devia ser respeitado", disse Larissa ao portal O Dia. Sumpani estava com Kerolay Chaves. Segundo Larissa, a atitude do dono do restaurante foi xenofóbica. "Sentimos que fomos julgadas não só pelo tamanho dos nossos biquínis, mas também pelo fato de sermos brasileiras e termos curvas que chamam muita atenção,” disse Larissa. “Isso é um caso claro de preconceito", explicou.

