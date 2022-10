Música contra Bolsonaro viraliza e alcança 2º lugar no Spotify

A música "Tá na hora do Jair já ir embora", de Tiago Doidão e Juliano Maderada, viralizou às vésperas do segundo turno das eleições para presidente entre os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A prova dessa popularidade é que a canção alcançou o segundo lugar na lista das 50 músicas virais do Brasil, no Spotify, serviço de streaming de áudio.

A produção caiu nas graças dos eleitores desde o primeiro turno, que ocorreu no último dia 2. O clipe oficial da música já tem mais de 910 mil visualizações no YouTube, onde foi lançado no dia 18 de setembro. A canção já foi usada em carreatas e micaretas pelo Brasil.