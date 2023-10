Nadine Gonçalves conhece pela primeira vez a neta, Mavie | A TARDE

Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, compartilhou, em seu Instagram, neste domingo, 8, o momento em que conheceu a neta, Mavie. No Instagram, ela publicou fotos ao lado do jogador e da bebê, que nasceu na madrugada da sexta-feira, 6.

"Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor", escreveu a matriarca na publicação.

A filha de Neymar e Bruna Biancardi nasceu na sexta-feira, 6, às 00h21, na Maternidade São Luiz Star, da Rede D'Or, em São Paulo, lugar preferido por casais para nascimento dos filhos.