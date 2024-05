Nadja Haddad dá à luz gêmeos em prematuridade extrema: "alto risco" | A TARDE

A informação, no entanto, só foi divulgada nesta semana. Isso porque as crianças vieram ao mundo antes do previsto e os bebês estão internados na UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista, em São Paulo.

"Não foi como sonhávamos, mas foi a vontade de Deus. Nossos meninos nasceram! Vieram ao mundo dia 25 de abril deste ano, na Pro Matre. Foi tudo no susto, na correria. Uma intensa mistura de sentimentos. Repetimos: foi a vontade de Deus", contou ela em suas redes sociais.

"José e Antonio estão bem! Dentro dos parâmetros normais da prematuridade extrema, mas reagindo como dois guerreiros!!! Nós seguimos cheios de fé, nos preparando para uma nova etapa como pais de UTI neonatal. Sabendo que viveremos numa montanha russa de emoções nos próximos meses. Porém, ainda mais unidos e fortalecidos pela fé".

A prematuridade extrema refere-se ao nascimento de um bebê antes de completar 28 semanas de gestação, ou seja, antes do final do sétimo mês de gravidez.

Esses bebês são considerados extremamente prematuros devido ao estágio precoce de desenvolvimento em que nascem. A prematuridade extrema apresenta desafios significativos para a saúde do bebê, pois eles têm sistemas orgânicos imaturos e podem enfrentar complicações sérias que exigem cuidados intensivos em unidades neonatais especializadas.