Namorada de Manoel Gomes quer ter filhos com o cantor: "em breve" | A TARDE

O romance está no ar! Manoel Gomes, de 54 anos, conhecido pelo sucesso "Caneta Azul" já arranjou um novo amor. A sortuda é Divanice Gueiros, de 41 anos, e os dois fizeram sua primeira aparição pública como casal na noite de terça-feira, 12, durante a comemoração do aniversário de Emily Garcia, onde trocaram carinhos e beijos.

Em entrevista à revista Quem, Divanice contou que eles vinham se envolvendo desde novembro do ano passado. "Eu estava trabalhando quando Manoel se interessou por mim, ficou encantado. Eu brinquei com ele dizendo: 'Manoel, você entrou solteiro e vai sair casado' [risos]. Foi em novembro. Eu trabalhava em um restaurante, e foi ele quem me paquerou, é um verdadeiro cavalheiro. E eu pensei: 'agora já era, Manoel, você conquistou uma pernambucana' [risos]", disse ela

Divanice, que já é mãe de dois filhos adultos, Mateus, de 25 anos, e Cinthia, de 18, disse que quer ter filhos com Manoel. "Em breve teremos um”, anunciou ela, que garantiu ainda que os primogênitos apoiam o relacionamento. "Eles adoraram o Manoel, estão apaixonados por ele."

Ela também revelou que deixou seu emprego em um restaurante para se dedicar à carreira de influencer e ao apoio à carreira de Manoel. "Manoel me incentivou e disse: 'amor, você não precisa mais trabalhar, vamos embora!'. Agora estou vivendo com ele, apoiando sua carreira. Hoje, eu cuido do meu amor", acrescentou.

Antes de Divanice, Manoel teve um namoro marcado por tensões com a cirurgiã-dentista Maria Reis. O relacionamento terminou em outubro, com negação de noivado por parte dele. O término foi marcado por acusações mútuas. "Estão circulando notícias dizendo que eu estava noivo de Maria. Não é verdade. Eu não estava e nem estou noivo dela", esclareceu ele em suas redes sociais.

Manoel também insinuou que Maria estava interessada em seus bens financeiros, o que causou desentendimentos. "Ela chegou fazendo muitas perguntas sobre meus bens, quem cuidava das minhas redes sociais, das minhas contas bancárias. E eu disse que era eu. Com apenas quatro dias de convivência, ela queria saber tudo sobre mim, o que eu possuía. Ela falou sobre noivado, mas eu recusei. Ela pediu para eu comprar um anel de compromisso, comprei um para mim e outro para ela. Mas não era como noiva, e então ela foi embora", explicou.