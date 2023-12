Namorado de Juliette posa com amiga dela e web detona: 'sem noção' | A TARDE

O namorado de Juliette, Kaique Cerveny, foi alvo de críticas após repostar uma foto com Camilla Diniz, amiga da ex-BBB. Na publicação em questão, o crossfiteiro aparece de rosto colado com Camilla, que brinca sobre ser ela a verdadeira namorada do atleta.

"Extra: a verdade é que ele é meu e Juliette é o disfarce", publicou a amiga em stories do Instagram, marcando a cantora na foto em que é abraçada por Kaique.

A postagem deixou os fãs de Juliette irritados. "Vai ser namorado dela logo logo mesmo se a Juliette não tomar cuidado e ele tá adorando, a mão", escreveu um internauta nas redes sociais ao compartilhar o post.

“Eu não sou uma pessoa que problematiza muita coisa, mas isso aí foi demais e sem noção!”, afirmou outro.

Juntos desde abril, Juliette e Kaique só assumiram o romance na última semana, quando posaram juntos durante uma viagem. Kaique é estudante de Nutrição e conquistou o título de Campeão de Crossfit em 2019, além de ter ficado em terceiro lugar no European Showdown em 2018.

O casal está em Areia Vermelha, na Paraíba, em uma viagem com amigos, incluindo a que fez o post.