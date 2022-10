Namoro da mãe de Neymar com muso fitness chega ao fim: "Agradeço"

O romance de Nadine Gonçalves, 55, mãe de Neymar, com o muso fitness Rafa Talamask, 36, chegou ao fim. Eles se conheceram nos camarotes do sambódromo, durante desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro.

A decisão, coincidentemente ou não, é tomada dias após o ex de Nadine, Tiago Ramos, ser expulso de 'A Fazenda' e tentar se aproximar da mãe de Neymar, o que inicialmente foi negado por ela. Enquanto confinado, Tiago chegou a dizer que 'quase' reataram o relacionamento pouco antes do reality.

O relacionamento de Nadine e Rafa era discreto e não chegou a ser oficialmente anunciado. Entretanto, o modelo foi apresentado aos filhos dela, Neymar e Rafaella.

Nesta semana, Rafa compartilhou uma mensagem enigmática em suas redes sociais. "Agradeço pelos atrasos, portas fechadas e imprevistos, pois eles te livram de lugares e pessoas que não faziam parte do seu propósito".