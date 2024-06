Namoro de Fábio Assunção e Isa Salmen chega ao fim | A TARDE

O namoro de Fábio Assunção com a atriz Isa Salmen chegou ao fim. Eles estavam juntos desde que se conheceram durante as gravações da série Fim, do Globoplay, no fim do ano passado, e não chegaram a assumir a relação publicamente.

De acordo com o jornal Extra, os dois terminaram no fim de março, mas optaram por não expor a situação ao público. O motivo, até então, ainda não foi divulgado pelos artistas.

A última aparição pública do casal aconteceu no início de março em um teatro, em São Paulo. Em maio, quando já não estavam mais juntos, eles estiveram no Festival de Cannes, na França, mas não se encontraram.

Na época das gravações, Fabio vivia uma crise em seu casamento com Ana Verena. O casamento dos dois terminou oficialmente em outubro do ano passado após dois anos.

