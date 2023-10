"Não aguentava mais ser chamado de feio", diz Rico pós cirurgia facial | A TARDE

Campeão de A Fazenda 13, Rico Melquiades desabafou após ser submetido a procedimentos no rosto. O influenciador passou por cirurgias na boca e no nariz e alegou que queria seguir os padrões impostos pela sociedade.

"Eu fiz esses procedimentos para seguir o padrão que a sociedade pede, infelizmente", escreveu Rico. "Não aguentava mais vocês me chamarem de feio no direct, e isso mexe muito comigo", seguiu.

Além da boca e nariz, o influenciador ainda vai passar por um procedimento que visa melhorar o tecido da face, levantando as pálpebras.

"Está insatisfeito com o seu rosto? Faça como eu, transplante de cara", contou ele, que explicou que fez os procedimentos devido mensagens que recebia.

"Fiz essa transformação não foi nem por causa de mim. As pessoas me julgam muito no direct falando: 'Ah, que rosto feio. Vai fazer um transplante de rosto. Você namora um rapaz bonito e sua cara é feia'. É tanta coisa que recebo, tento ser forte, mas não tem ser humano que consiga ser forte. Então tomei essa iniciativa porque não aguentava mais ser chamado de feio".